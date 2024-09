Video | El rapero Sean “Diddy” Combs es arrestado e imputado por diversos cargos penales

El famoso rapero Sean “Diddy” Combs fue arrestado el día de ayer lunes en Nueva York y este martes 17 de septiembre fue acusado por fiscales de Estados Unidos por delitos de extorsión, tráfico sexual por la fuerza y transporte para ejercer la prostitución.

Sean fue detenido en un hotel de Nueva York a última hora de ayer lunes debido a una acusación formal presentada de manera confidencial por su oficina, declaró el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Willis.

Marc Agnifilo, abogado de Sean John Combs, dijo que estaba decepcionado por la decisión de perseguir un “procesamiento injusto” contra el rapero y productor.

Here is the entire full press conference from the SDNY on the arrest and unsealed indictment of Sean Combs.



Methinks Diddy is super screwed. pic.twitter.com/GacG70iriU