Video | El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, da positivo en Covid-19

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presenta síntomas leves tras haber dado positivo por Covid-19 este miércoles 17 de julio y tiene previsto volver a su vivienda en Delaware para permanecer en aislamiento, informó la Casa Blanca en un comunicado.

“La Casa Blanca proporcionará actualizaciones periódicas sobre el estado del presidente mientras continúa desempeñando todas las funciones del cargo mientras se encuentra aislado”, se informó en el comunicado.

Ahora, será cancelada la participación de Biden en donde se tenía previsto realizaría un discurso esta noche en la conferencia anual de la organización latina UnidosUS en Las Vegas.

Cabe destacar que Joe Biden expresó reconocer abandonar la candidatura del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos si su médico se lo pedía, ahora es cuestión de tiempo para que se pronuncie ante dicho tema.

"He just tested positive for COVID."@JMurguia_Unidos, President and CEO of Unidosus Latino Advocacy, announces that President Biden has COVID-19 and is unable to attend the conference. pic.twitter.com/tmvqN0ZypW