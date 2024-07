Video | El presidente AMLO condena el ataque al expresidente Donald Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el ataque ocurrido el fin de semana contra el expresidente de EUA Donald Trump; el mandatario mexicano señaló que la violencia es irracional y no se puede justificar.

"Reprobable… Afortunadamente no asesinaron al expresidente Trump"@lopezobrador_ condena el atentado contra Donald Trump. pic.twitter.com/nVaWhMwR3w — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 15, 2024

“Ya me manifesté, creo que es reprobable cualquier acto de violencia, sea como sea y nosotros estamos en contra del uso de la fuerza, de la violencia.

“Pensamos que en cualquier circunstancia debemos de vernos siempre como adversarios no como enemigos a destruir, adversarios a vencer, no enemigos a destruir”, indicó.