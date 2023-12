Video | El popular anime Chainsaw Man, regresa con una película.

En la Jump Festa 2024 se reveló que se está trabajando en una película del anime que abarcará el Arco de Reze, el estudio de animación MAPPA está enfocado en continuar la historia de Denji y Pochita, por lo que es cuestión de tiempo para que la comunidad pueda disfrutar Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc.

La primera temporada de este anime terminó con un total de 12 episodios y terminó el 27 de diciembre de 2022 y aún falta conocer cuándo podría llegar la segunda temporada. Se dio a conocer que la cinta, será una continuación directa de los capítulos de la primera temporada y llevará al momento en el que Denji tiene un nuevo interés amoroso.

MAPPA no reveló el día exacto y solamente aseguró que llegará en algún momento de 2024. Solo es cuestión de esperar que este anuncio no sea otro Yuri!!! On Ice y realmente se estrene la película.