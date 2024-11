Video | El mundo reacciona y felicita a Donald Trump por su triunfo

Donald Trump se convertirá en el 47° presidente de los Estados Unidos tras triunfar y vencer en las elecciones a su rival político la demócrata Kamala Harris y algunos líderes mundiales han felicitado al republicano por su victoria.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó a Trump por “el mayor regreso de la historia” a través de sus redes sociales, a quien el líder israelí había calificado con anterioridad como el mejor amigo que Israel tuvo nunca.

Dear Donald and Melania Trump,



Congratulations on history’s greatest comeback!



Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America.



This is a huge victory!



— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, felicitó al republicano, también a través de sus redes sociales, expresando que está “dispuesto a trabajar juntos como lo hemos hecho durante cuatro años. Con sus convicciones y con las mías. Con respeto y ambición. Por más paz y prosperidad”.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, también felicitó a Trump: “Alemania y Estados Unidos llevan mucho tiempo trabajando juntos con éxito para promover la prosperidad y la libertad a ambos lados del Atlántico. Continuaremos haciéndolo en beneficio de nuestros ciudadanos”.

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 6, 2024

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, felicitó a Trump y dijo que aprecia su compromiso con la “paz a través de la fuerza”. Asimismo, El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó a Donald “por su formidable victoria electoral”.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, se sumó a las felicitaciones expresando sus congratulaciones “al presidente electo de Estados Unidos Donald Trump”. También, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó al futuro presidente de EUA y señaló que el futuro parece prometedor.

Congratulations to the President-Elect of the United States of America, @realDonaldTrump 🇺🇸



— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 6, 2024

El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, también felicitó a Donald Trump tras su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.