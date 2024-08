Video | El michoacano Salvador Hernández competirá en París 2024; sus séptimos Juegos Paralímpicos

Ha conquistado 3 oros, 3 platas y 2 bronces en las ediciones anteriores

Morelia, Michoacán, 24 de agosto de 2024.- El paratleta michoacano Salvador Hernández Mondragón competirá en París 2024, los que serán sus séptimos Juegos Paralímpicos. En estas justas ha ganado ocho medallas hasta el momento, y en Francia peleará por incrementar su palmarés y así cerrar con broche de oro su exitosa carrera deportiva.

“El ganar una novena medalla olímpica en París 2024 será cerrar con broche de oro, no importa el color o el lugar que ocupe; voy a luchar por una medalla, por eso me he estado preparando durante cuatro años. Ganar la novena medalla sería colocarme entre los grandes deportistas paralímpicos”, manifestó.

El velocista purépecha ha participado en los Juegos Paralímpicos Atlanta 1996; Sídney 2000, en los que ganó dos oros en 200 y 400 metros T52, así como una plata en 100 metros T52; Atenas 2004, en los que conquistó un oro en 100 metros T52 y una plata en 200 metros; Beijing 2008; Londres 2012, en los que obtuvo una plata en 100 metros T52 y un bronce en 200 metros T52; y Brasil 2016, en los que ganó bronce en 100 metros T52.

“Haber clasificado a París 2024 es un anhelo más que se logró; se había buscado desde prácticamente que quedé fuera de Tokio, ahora tuve ese anhelo de estar nuevamente en mi última cita paralímpica y ser el abanderado nacional es un orgullo y un honor para mí”, compartió.

Gracias a su fructífera carrera deportiva, Hernández Mondragón se hizo acreedor al Premio Nacional del Deporte 2002 y al Premio Estatal del Deporte 2013.