Video | El mexicano Pato O´Ward gana la carrera 1 en IndyCar en Milwaukee

El piloto mexicano Pato O´Ward logró este sábado 31 de agosto su tercer triunfo de la campaña en la primera carrera de la doble cita este fin de semana que la serie americana realizó en el óvalo de Milwaukee.

Este resultado le permite al mexicano mantenerse en la lucha por el top cinco del campeonato de pilotos con dos carreras restantes en la temporada.

Pato O´Ward tomó por primera vez el liderato de la carrera en la vuelta 68, aunque rápidamente Colton Herta lo superó, aunque el regiomontano no perdió el ritmo de los líderes y se mantuvo en el puntero.

REPOST to congratulate Pato O'Ward! He becomes a three-time winner in 2024 with this victory in Milwaukee. #INDYCAR pic.twitter.com/s3UTvK67k8

Sin embargo, de nueva cuenta las condiciones de vehículos rezagados le permitieron tomar la cima en la vuelta 119 al adelantarse a Herta y a Scott McLaughlin.

La situación de la carrera cambió en la vuelta 187 cuando O´Ward realizó su última detención en junto a otros competidores y en ese momento Colton Herta perdió uno de sus neumáticos y obligó a una bandera amarilla en toda la pista justo cuando el mexicano salía de los boxes y le tomaron la ventaja.

"That's three in the book this year!"



Pato O'Ward brought one home for the Arrow McLaren crew in Milwaukee. #INDYCAR pic.twitter.com/qwGIxydnzh