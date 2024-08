Video | El mariscal de campo Nick Foles se retira de la NFL

El mariscal de campo, Nick Foles, anunció este jueves 08 de agosto su retiro oficial como miembro de los Philadelphia Eagles el próximo 16 de septiembre y por ello de la National Football League (NFL).

Los Eagles informaron este mismo jueves que el héroe del Super Bowl LII en 2018 será honrado en su juego esa noche del retiro en el duelo contra los Atlanta Falcons.

“Terminando donde comenzó todo”, publicó el equipo de Philadelphia a través de su cuenta de X, haciendo referencia a la ciudad donde comenzó su carrera el jugador en la NFL y también a la victoria en los playoffs contra Atlanta el 13 de enero de 2018, en donde impulsó la carrera del equipo hacia su único Trofeo Lombardi.

Ending it where it all started.



Nick Foles will officially retire from the NFL as an Eagle when he returns to Philly on Monday, September 16 for our home opener vs. the Falcons. pic.twitter.com/dgVvfnv3ua