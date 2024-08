Video |El clásico regresa en acción real: Estrenan el teaser del live-action de Lilo y Stitch

El día de hoy se estreno el tráiler de la muy nostálgica dupla de Disney, el live-action de Lilo y Stitch corre a cargo de Dean Fleischer Camp, director de Marcel, el caracol con zapatos.

Aunque la película de Dean Fleischer fue muy criticada, pero por su parte el guion es de Chris Kekaniokalani Bright, quien tuvo un rol menor en el desarrollo de Moana.

Tal como ha sucedido en otras producciones similares, Disney se enfrentó a un gran reto cuanto tuvo que elegir a los protagonistas. Lilo será interpretada por Maia Kealoha en su debut cinematográfico.

La voz de Stitch, justo como en la cinta original, corresponde a Chris Sanders, quien se ha mostrado emocionado por retomar a tan querido personaje. Zach Galifianakis dará su voz a al Dr. Jumba Jookiva, la malvada mente detrás de Stitch. Billy Magnussen hará lo mismo con el Agente Pleakley, experto de la Federación Galáctica Unida, y su representante en la Tierra. Courtney B. Vance también participará en la cinta, interpretando a un trabajador social que vela por el bienestar de Lilo.

La película se estrenará en cines durante el verano de 2025, y aquí te dejamos el tan esperado tráiler.

Experiment 626 has entered the chat! The live-action #LiloAndStitch is coming only to theaters in Summer 2025! pic.twitter.com/82KFLEFL5E