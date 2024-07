Video | DreamWoks revela fecha de estreno de Shrek 5

DreamWorks Animation dio a conocer este martes 09 de julio que “Shrek 5” se lanzará el 1° de julio de 2026, dentro de dos años y los actores que participan en ella ya se encuentran grabando sus voces.

Eddi Murphy, quien presta su voz para el personaje de Burro en inglés, ya había adelantado que Shrek regresaría a la pantalla grande y que tendría una quinta entrega.

Las declaraciones tuvieron lugar en junio pasado, en donde aseguró que ya había vuelto al estudio para doblar su personaje y confirmó que las distribuidora cinematográfica producirá una cinta especialmente para Burro, así como sucedió con el Gato con botas.

Mike Myers y Cameron Dias, que doblan a Shrek y Fiona respectivamente, son otros de los actores originales que se sumaron al proyecto junto a Murphy, sin embargo del único que no se ha confirmado su regreso es precisamente del actor que da voz a Gato, hablamos de Antonio Banderas.

Dicho estreno coincidirá con el aniversario número 25 del lanzamiento de esta cinta que está basada en el libro del William Steig de 1990.

Cabe recordar que la primera cinta se estrenó en 2001 y ganó un Oscar a Mejor Película Animada de ese año.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu