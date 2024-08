Video | ¡De película! Adrien Assis escapa de la tragedia aérea en Brasil por un simple café

Adrien Assis, un trabajador del Hospital Regional de Toledo oriundo de Río de Janeiro, es un pasajero que perdió el vuelo que se estrelló alrededor de las 13:00 de este viernes.

En una entrevista, Assis contó su particular historia en la que se salvó de estar en el trágico vuelo ATR-72. Este trabajador menciona que él había llegado al aeropuerto a una buena hora, pero al no ver a nadie en el mostrador subió a tomarse un café.

Por fortuna para este pasajero, no escuchó ninguna llamada por el altavoz que anunciara su vuelo y las pantallas del aeropuerto tampoco mostraban el horario de salida de su vuelo. “Cuando bajé, ya eran las 10:30, había una cola enorme. Esperé hasta las 10:41, más o menos, y el empleado me dijo que no iba a subir porque tenía que estar una hora antes”, relató.

El mismo Assid mencionó que se enojó con el trabajador por no dejarle subir y momentos después le agradeció por hacer bien su trabajo y no dejarle subir, ya que Assid considera que gracias a su gran trabajo él pudo evitar estar en el avión de la tragedia.

Lamentablemente, el avión que Assid iba a abordar se estrelló en una zona residencial, en el barrio de Capela, ciudad de Vinhedo, después del mediodía. En este accidente murieron 58 pasajeros y 4 tripulantes.

#PorSiTeLoPerdiste Uno de los pasajeros se perdió el vuelo avión de #VoaExpress que se accidentó por tomarse un café ☕🛫💥 pic.twitter.com/NUlgHVnNBi — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 10, 2024

