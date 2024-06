Video | Daniel Radcliffe gana su primer premio Tony u “Oscar de Teatro”

El actor Daniel Radcliffe obtiene el reconocimiento a Mejor actor de reparto en un musical por su participación en “Marrily We Roll Along” en la ceremonia de este domingo 16 de junio de los Premios Tony 2024.

Dicho evento tuvo lugar en el David H. Koch Theater en el Lincoln Center de Nueva York, Estados Unidos, en donde el actor se mostró realmente conmovido y agradeció a sus compañeros de elenco, quienes no pudieron contener las lágrimas al escuchar sus palabras.

El actor británico se tomó el tiempo para referirse a Jonathan Groff y Lindsay Mendez en su discurso, con quienes comparte el escenario en el musical que ha sido aclamado por la crítica y el público.

Para Daniel este premio representa, además de un reconocimiento, su evolución como actor de teatro, carrera que inició en 2008.

Cabe recordar que en su categoría compitió con grandes talentos como Roger Bart, Joshua Boone, Brandon Victor Dixon, Sky Lakota-Lynch y Steven Skybell.

