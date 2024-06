Video | Cyndi Lauper se despide de los escenarios con una última gira mundial.

La cantante de música pop, Cyndi Lauper, confirmó una gira de despedida que recorrerá 23 ciudades de Norteamérica este otoño, con esta gira la cantante y compositora se retira de los escenarios.

Lauper no ha aclarado aún las razones de su decisión, pero se espera que hable al respecto esta semana mientras promueve un nuevo documental sobre su carrera, Let the Canary Sing, que se estrenará en Paramount+ el martes 4 de junio.

Lo que si sabe es que el tour Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour comenzará el 18 de octubre en Montreal y finalizará el 5 de diciembre en el United Center de Chicago, dando paso a un emotivo y significativo adiós en la escena musical.

Las entradas para el tour estarán disponibles en preventa para los seguidores el martes 4 de junio, con otras preventas antes de la venta general, que comenzará el viernes a las 10: 00 a.m. hora local a través de LiveNation.com.