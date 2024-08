Video | Cristiano Ronaldo bate récords tras abrir su canal de YouTube

Cristiano Ronaldo sorprendió abriendo su propio canal de YouTube este miércoles 21 de agosto y en apenas unas horas ha ganado una arrolladora cifra de suscriptores y lo ha llevado a batir varios récords.

El futbolista portugués anunció la apertura de su canal llamado “UR Cristiano” con el objetivo de desarrollar nuevos proyectos y estar más cerca de sus fanáticos.

Sin embargo, el exjugador del Real Madrid en apenas unas horas superó los dos millones de suscriptores convirtiéndose en el usuario más rápido en alcanzar esta cifra dentro de la plataforma, lo cual lo hizo acreedor de una placa dorada por parte de YouTube.

A present for my family ❤️ Thank you to all the SIUUUbscribers! ➡️ https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/keWtHU64d7