Un video que se ha vuelto viral en plataformas como TikTok presenta a un individuo de nacionalidad extranjera compartiendo sus opiniones acerca del sistema de transporte subterráneo de la Ciudad de México. Las reacciones no se hicieron esperar, ya que los residentes de la ciudad salieron en defensa del sistema de transporte público masivo.

En el video, que se ha difundido ampliamente en las redes, se observa al hombre extranjero hablando por teléfono mientras expresa su descontento con la falta de aire acondicionado en el Metro y menciona que detecta un olor peculiar. Sus palabras exactas han sido: “No hay aire acondicionado como en mi país, hace calor y el olor a multitudes es notable. El vagón está abarrotado. ¿Por qué no instalan aire acondicionado? ¿Por qué la gente no lo exige? ¿Y por qué no se utiliza perfume?”.

Al escuchar los comentarios del extranjero, un habitante local no dudó en intervenir en la llamada telefónica para sugerirle que regresara a su país de origen.

A pesar de que el individuo foráneo intentaba ignorar al ciudadano local, otro pasajero del Metro se sumó a la conversación, instando al extranjero a moderar sus comentarios. No obstante, el hombre continuó con su llamada telefónica sin prestar mayor atención.

Como ha sucedido en ocasiones anteriores, cuando figuras como los miembros de la banda musical Yahritza compartieron sus impresiones sobre la comida mexicana y el bullicio de la ciudad, las redes sociales se llenaron de cuestionamientos hacia el extranjero.

“Si no le agrada el olor, puede usar Uber aunque sin presupuesto, todavía se queja así”, y “Argentina está en la misma situación, así que no mienta. Yo soy mexicano y vivo en Buenos Aires”, son solo algunas de las respuestas que han aparecido en las redes sociales en respuesta al video.