Video | Conoce los ganadores de 2024 Korea First Brand Awards

Los Korea First Brand Awards, son premios basados en encuestas a consumidores y que se consultan con expertos para elegir las marcas más interesantes que se creen estarán a la vanguardia el próximo año.

Más de 288.000 personas participaron en la encuesta de consumidores de este año del 6 al 19 de noviembre de 2023, las cuales se llevaron acabo no solo en Corea sino también en Vietnam.

Entre las categorías estaba ídolo femenina en ascenso, ídolo masculino en ascenso, entre otros.

Ganadores en Corea:

Ídolo Femenina: IVE

Ídolo Masculino en Ascenso: CRAVITY

Ídolo Femenino en Ascenso: NMIXX

Ídolo Novato: RIIZE

Ídolo Novata: KISS OF LIFE

Vocalista Masculino: Parc Jae Jung

Vocalista Femenina: Kwon Jin Ah

Banda: LUCY

Unidad Grupal: Shownu X Hyungwon de MONSTA X

Artista Masculino en solitario: Lim Young Woong

Artista Femenino en solitario: Jihyo de TWICE

Cantautor: AKMU

Actor: Namgoong Min

Actor en Ascenso: Rowoon

Actriz en Ascenso: Go Yoon Jung

OTT Actor: Yoo Seung Ho

OTT Actriz: Suzy

OTT Actor en Ascenso: Lee Jung Ha

OTT Actriz en Ascenso: Lee Han Byeol

Actor de Película: Kang Dong Won

Actriz de Película: Park Bo Young

Actor Novato de Película: Kim Taek

Actriz Novata de Película: Park Ji Hu

Actor Novato de Drama: Yoon Hyun Soo

Actriz Novata de Drama: Shin Eun Soo

Actor Scene-Stealer: Jo Jae Yoon

Actriz Scene-Stealer: Kim Shin Rok

Actor Idol: Xiumin de EXO

Actriz Ídolo: Arin de Oh My Girl

Estrella Ídolo de Variedades: V de BTS

Estrella Ídolo Femenina de Variedades: Mimi de Oh My Girl

Multi-Entertainer Masculino: Dex

Multi-Entertainer Femenino: Jo Hyun Ah

Artista Modelo: Joo Woo Jae

Artista Deportivo: Lee Dae Ho

Artista Especialista: Jang Hang Joon

Golfista: Lee Ye Won

Hot Icon: Kim Ah Young

Mejor Pareja: HaHa, Byul

Radio DJ: Young K de DAY6

MC de Programa Web de Variedades: Kwanghee

OTT Programa de Variedades: “SNL Korea” Season 4

Programa de Realidades de Citas: “I am Solo”

Programa de Variedades Educacional: “Bare Korean History”

Programa de Sobrevivencia de Baile: “Street Woman Fighter 2”

Programa de Entrevistas: “Encyclopedia of Useless Facts Around the Earth”

Programa de Variedades Deportivo: “A Clean Sweep”

Ganadores en Vietnam:

Ídolo Masculino: TEMPEST

Ídolo Femenino: aespa

Ídolo Novato: RIIZE

Artista en Solitario: Kang Daniel

Artista en Solitario Femenino: Rosé de BLACKPINK

Cantautor: IU

Actor: Ahn Hyo Seop

Actriz Lim Ji Yeon

Ídolo Actor: Cha Eun Woo de ASTRO

Ídol Actriz: Yeri de Red Velvet

Programa de Televisión: “Running Man”