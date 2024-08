Video | Colorado Rapids vence 2-1 a Toluca y lo elimina de la Leagues Cup

Colorado Rapids vence 2-1 a Toluca el día de ayer martes 13 de agosto en el partido correspondiente a los Octavos de Final de la Leagues Cup 2024 en el Dick´s Sporting Goods Park en Denver.

En el primer tiempo, fue hasta la recta final que hubo movimiento de redes y Colorado fue el encargado de abrir el marcador al minuto 44 con gol de Rafael Navarro que colocó el 1-0 como terminaría la primera parte.

Rafael Navarro taps it in and the @ColoradoRapids lead at the half! #LeaguesCup2024 pic.twitter.com/N55tit7zdQ