Video | Cat Janice: la historia detrás de Dance You Outta My Head

Dance You Outta My Head es una canción que ya se ha vuelto viral en Tik Tok e inclusive entró en el ranking de Billboard.

Cat Janice es la cantante detrás de esta canción y tiene un propósito muy especial para ella.

La cantautora de 31 años originaria de Washington, su vida cambió en 2022 luego de percatarse de un bulto en el cuello que la llevaron a hacerse varios estudios médicos.

Janice fue diagnosticada con sarcoma, un tipo de cáncer muy poco frecuente que aparece en los huesos y en tejidos como la grasa y los músculos. El tratamiento puede incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia, procedimientos a los que la cantante se sometió.

A pesar del avance de la medicina, su diagnostico no es esperanzador, es por está razón que ha buscado una manera de no dejar desamparado a su hijo de tan solo 7 años.

El futuro de su hijo está en la canción Dance You Outta My Head, la cual ha sido compartida diversos creadores de contenido para así viralizarla y que pueda generar el dinero para el futuro de su pequeño hijo.

“(Mi hijo) era muy joven cuando me diagnosticaron por primera vez, así que realmente no hablamos de ello”, dijo la cantante en una entrevista para Today.com. “Ahora es un poco mayor y puede entender más, pero siempre ha sido, ‘Mamá está enferma pero está luchando y trabajando para vencerla’. Ahora, entiende … que Mamá está muy enferma y es muy posible que no lo supere”, aseguró.