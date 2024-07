Video | Canguro ataca agresivamente a un paracaidista que estaba aterrizando

Un joven en parapente recibió un brutal ataque de un furioso canguro en Australia.

Jonathan Bishop, miembro de la Real Fuerza Aérea Australiana, aterrizó en una zona dentro del Valle Orroral del Parque Nacional de Namadgi, en las afueras de Canberra, donde el animal consideraba de su propiedad, por lo que este lo atacó apenas puso un pie dentro.

Las imágenes fueron compartidas el pasado fin de semana en YouTube, donde el hombre se ha hecho rápidamente viral. Los usuarios se mostraron atónitos por la escena, filmada con la GoPro del casco del deportista.

“Me asusté cuando empezó a atacarme. No sabía si continuaría o si solo me daría un golpe y me dejaría en paz“.