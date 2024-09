Video | Canelo Álvarez y Berlanga vencen a la pesa y están listos para la pelea

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el boricua Edgar Berlanga vencieron la pesa el día de ayer viernes 13 de septiembre y están listos para su combate de este sábado en Las Vegas, Nevada.

“El Canelo” marcó 166 libras, mientras que Berlanga detuvo la pesa en 167.6 libras y se encuentran preparados para protagonizar el combate en donde el mexicano pondrá en disputa sus títulos supermedianos del CMB y OMB.

Saúl Álvarez llega como favorito con 25 combates de campeonato del mundo y ganando 19, aunque no ha conseguido un nocaut durante 5 combates y Berlanga llega con la primera oportunidad por un campeonato del mundo.

El combate se realizará en el T-Mobile Arena con una capacidad de 20 mil personas y un recinto entrañable para Canelo, ya que ha pelado en 8 ocasiones y ganó 6.

La cita es este sábado 14 de septiembre a las 22:00 horas de la Ciudad de México y puede ser vista a través de Canal 5, TV Azteca, ESPN, Disney+ y Vix.

Teofimo Lopez was on stage supporting Canelo at weigh-ins 🤝 #CaneloBerlanga pic.twitter.com/toUbFzw9n3