Video | Canelo Álvarez domina a Edgar Berlanga con una contundente victoria por decisión unánime

Durante la noche de este sábado se llevó a cabo en el T-Mobile de Las Vegas, la pelea entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez contra el puertorriqueño Edgar Berlanga.

A pesar de que el mexicano aseguró, en los días previos, que iba a terminar con el boricua por la vía del cloroformo la pelea la ganó por decisión unánime por parte de los jueces que le dieron las tarjetas 117-110 y 118-109 y así se mantiene como insuperable en las 168 libras.

Durante la efusiva pelea el Canelo lució su mejor repertorio con combinaciones que molestaban a Berlanga por todos lados. De derecha, de izquierda, el mexicano se hizo sentir y en el tercer round conectó un zurdazo que mandó a Berlanga a la lona.

A pesar de que el Canelo ganó por decisión este dio un comentario a la prensa para disuadir los malos entendidos “Los 12 rounds son para mostrar quién es el mejor, a veces se da el nocaut en el boxeo, a veces no se da, es impredecible, el nocaut es impredecible, no puedes predecir un nocaut, de querer noquear, claro que quieres, de que sé de, también tienes un rival enfrente que está haciendo su trabajo, que se está protegiendo, que está haciendo su trabajo para no ser noqueado, de querer claro que quiero, no se pudo, pero demostré que soy el mejor, para eso son los 12 rounds”.