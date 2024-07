Video | Biden confunde a Zelenski con Putin y llama “vicepresidente Trump” a Kamala Harris

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este jueves 11 de julio llamó por error “presidente Putin” al mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski y se dirigió a la vicepresidenta Kamala Harris como “vicepresidente Trump”.

Biden llamó “presidente Putin” al presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, al presentarlo en un evento de la cumbre de la OTAN con líderes de varios países. “Damas y caballeros, el presidente Putin”, expresó. Aunque rápidamente corrigió y dijo que el error se debió a que está muy concentrado en “vencer a Putin”.

El evento contaba con la presencia de los líderes de todos los países miembros de la OTAN y mandatarios aliados al cierre de la cumbre de dos días celebrada en Washington.

Por su parte, el segundo error se presentó cuando el presidente estadounidense dio una rueda de prensa ofrecida al finalizar dicha cumbre, en donde al hablar de su vicepresidenta Kamala Harris, a la que ha llamada “vicepresidente Trump”.

Dicho error sucedió cuando le preguntaban por Harris y Biden aseguró que no la habría elegido como su compañera de candidatura en las elecciones de 2020 si no estuviera convencido de que podría ejercer el cargo.

Estos errores incrementan las dudas y críticas sobre la viabilidad de su candidatura a reelección en la presidencia de Estados Unidos y ahora suma nuevas voces en su contra al volver a confundirse.

Q: "What concerns do you have about Vice President Harris' ability to beat Donald Trump if she were at the top of the ticket?



President Biden: Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president if I didn't think she was not qualified to be vice president. pic.twitter.com/TqqSKBsyQu