Video | Bayer Leverkusen se proclama campeón de la Bundesliga y derroca la tiranía del Munich

El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso se proclamó campeón de la Bundesliga, la primer liga de futbol de Alemania, este domingo 14 de abril derrocando la tiranía del Bayer Munich como rey durante 11 años.

Este campeonato es el primero del Leverkusen en sus 119 años de existencia, lo que nunca consiguieron leyendas del club que lo dirigieron lo consiguió el entrenador español Xabi Alonso desde la inexperiencia con solo dos temporadas en el club alemán.

El partido en el que el Leverkusen se pronunció campeón fue también una total fiesta, puesto que estos golearon 5-0 al Werder Bremen en casa el Estadio BayArena.

Cabe resaltar que el equipo de Xabi Alonso jugó no con un once titular debido a la eliminatoria que disputa en la Europa League ante el West Ham, sin embargo eso no fue una imposición para que se luciera y demostrar que da igual quién juegue, si segundas unidades o terceras en un partido por el título.

Xavi Alonso Olano llegó hace año y medio aproximadamente al club alemán que se encontraba en condiciones descenso y lo rescató triunfando a lo grande, en casi 18 meses ha dado vuelta la historia del Leverkusen y la Bundesliga es su primer hito histórico. (Diario AS)