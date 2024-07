Video | Barack y Michelle Obama anuncian su apoyo a la candidatura de Kamala Harris

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa, Michelle, respaldaron este viernes 26 de julio la candidatura de la Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos.

A través de un video de aproximadamente un minuto de duración que captura una llamada telefónica privada entre dicha pareja y la actual vicepresidenta de EEUU se dio a conocer su apoyo a la candidatura.

Hablando por teléfono móvil y expresando algunas sonrisas Kamala Harris mencionó su gratitud por el apoyo y por su larga amistad.

Cabe destacar que el equipo de campaña dijo que el video una llamada real, no una recreación de esta.

En el video no se ven las caras de los Obama, pero sí que se escucha la voz de la pareja en una conversación telefónica con Harris.

La candidatura de Kamala sigue ganando adeptos, donantes y políticos, una semana después de que el actual presidente Joe Biden abandonara su carrera de reelección.

BREAKING: @BarackObama, @MichelleObama endorse @KamalaHarris for President in new video. pic.twitter.com/InSiXc5jhB