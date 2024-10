Video | Bad Bunny muestra apoyo a Kamala Harris

La superestrella de Puerto Rico, Bad Bunny, manifestó su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris compartiendo un clip a través de redes sociales de los planes de la candidata demócrata para la isla.

Dicha acción se produce en un momento en que la campaña de Harris y la de Donald Trump han estado compitiendo por el voto puertorriqueño, especialmente en Pensilvania, donde viven uno 500 mil puertorriqueños.

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido en el ámbito musical como Bad Bunny, compartió el clip de la campaña con sus más de 45 millones de seguidores en la red social Instagram.

Bad Bunny reshares Kamala Harris video on Instagram outlining her policy to uplift Puerto Ricans. pic.twitter.com/9iwtPAQlP4