Video | Atleta estadounidense compite con COVID en la Final de los 200m en París 2024

El atleta estadounidense Noah Lyles compitió contagiado de Covid en la Final de 200 metros planos este jueves 08 de agosto en los Juegos Olímpicos de París 2024 y terminó tendido en el suelo, tuvo que ser atendido por problemas respiratorios.

Pocos minutos después de finalizar la competición en el Stade de France, el US Track and Fiel confirmó que Lyles compitió con Covid, diagnosticado hace dos días, aclarando por qué Noha tuvo que ser atendido por elementos médicos e incluso salir en silla de ruedas.

After his bronze medal in the 200m, US Track and Field have confirmed Noah Lyles has Covid.#BBCOlympics #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/X878I5dPW9