VIDEO | Así son los trofeos de Tiffany & Co. para el US Open

Al igual que los últimos 37 años, Tiffany & Co. producirá el trofeo del US Open, incluidos los trofeos conmemorativos para los campeones individuales femeninos y masculinos. Los trofeos conmemorativos son réplicas a tamaño real que cualquier campeón puede llevarse a casa como recuerdo de su victoria. Por primera vez, Tiffany & Co. grabará manualmente trofeos individuales para hombres y mujeres. Todos los campeones de singles podrán terminar el US Open con el trofeo grabado en sus manos.

Mientras el US Open celebra su 50 aniversario este año, Tiffany & Co. continuará apoyando la igualdad mediante la creación de premios especiales de liderazgo y logros de por vida que se entregarán a dos mujeres. Evento Champions of Equal el 7 de septiembre, noche de semifinales femeninas.