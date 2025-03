VIDEO | Aprueban corridas taurinas libres de violencia

18.03.25. El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen a la iniciativa ciudadana preferente sobre tauromaquia, presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.

Congresistas locales logran consenso: se aprueban espectáculos taurinos en los cuales se garantiza el bienestar animal y preservan las tradiciones culturales 🐃https://t.co/dhFspUkYdQ pic.twitter.com/olZAkHTTgY — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 19, 2025

En las modificaciones aprobadas se adiciona la fracción XXV bis 7 del artículo 4; reforman los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción XXII, adiciona la fracción XXII bis del artículo 25, reforma el segundo párrafo y adiciona el inciso D a la fracción II del artículo 65 de la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México.

Al exponer el dictamen, la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho (PAN), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, aseguró que por primera vez en la historia legislativa de la capital se ha alcanzado consenso en un tema tan sensible y polarizante, como es la tauromaquia.

Dijo que la ciudadanía levantó su voz, a través de la iniciativa que demanda la supresión de las corridas de toros, apoyada por más de 27 mil firmas, y logró que las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso local, guiadas por la empatía llegaran a un consenso.

CIUDAD DE MÉXICO, 28ENERO2024.-El torero José lito Adame, lidia con un toro durante la reapertura de la Plaza México, luego del permiso emitido por la Suprema Corte de Justicia, la cual impedía las corridas desde junio del 2022. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Aseguró que se logró un equilibrio entre las diversas voces: aquellas que claman por el reconocimiento del derecho al bienestar de los animales y otras que ven en la tauromaquia una tradición arraigada en la identidad cultural y una expresión artística que forma parte del país.

Al razonar su voto, la legisladora Nora Arias Contreras (PRD) expresó que esta reforma busca preservar la esencia cultural de la tauromaquia, adaptándola a valores éticos contemporáneos y a la Constitución local, “tenemos la firme convicción de no prohibir cualquier expresión cultural”. Aseguró que este dictamen garantiza la protección, bienestar, cuidado, tutela y trato digno de los seres sintientes, pues prohíbe el maltrato y la muerte del toro dentro y fuera de la plaza, además de proteger la derrama económica generada con esta actividad.

La legisladora Tania Nanette Larios Pérez (PRI) señaló que se da un paso adelante en la evolución de los derechos de los seres sintientes: “hoy no podemos justificar el sufrimiento con la excusa de la tradición”, expresó. Afirmó que desde el Congreso capitalino se sientan las bases para terminar con todos los espectáculos que promueven el maltrato y la violencia hacia los seres sintientes; y consideró que el siguiente paso es revisar las leyes que regulan la explotación animal en la industria alimentaria.

El diputado Royfid Torres González (MC) expresó su apoyo al dictamen y destacó que éste tiene dos elementos sustanciales importantes: el primero es que se garantizan los espectáculos libres de maltrato animal y el segundo es la preservación del espectáculo, adecuándolo a las condiciones normativas reguladas. También resaltó que la iniciativa se hizo realidad gracias a la voluntad ciudadana.

El diputado Ernesto Villarreal Cantú (PT) resaltó la importancia de generar acuerdos y conciliar diferencias aparentemente irreconciliables, mediante una política y diálogo responsable y abierto entre las diversas fuerzas políticas. Aseguró que el dictamen aprobado recoge los distintos reclamos expuestos por diferentes voces en torno a las corridas de toros, a partir de un ejercicio de democracia directa que permitió la presentación de una iniciativa ciudadana preferente.

Al referir que con esta propuesta se ha dado voz a los seres sintientes, y quienes creen en sus derechos han obtenido una victoria histórica, el diputado Jesús Sesma Suárez (PVEM) sostuvo que el 80 por ciento de la población mexicana está a favor de erradicar el maltrato en las corridas de toros, y reconoció a la jefa de Gobierno y a la presidenta de México por su respaldo en esta lucha.

Aseguró que los llamados “taurinos” no han entendido que no puede haber respeto sobre un asunto que prolonga la crueldad y el sufrimiento animal; y agregó que todos los actores alrededor de esta actividad han sido considerados en la propuesta, pero “quitarle la vida a un animal por entretenimiento ya no tiene cabida en esta ciudad de derechos que está harta de tanta violencia”.

En su oportunidad, el congresista Diego Orlando Garrido López (PAN) aseguró que quienes plasmaron 27 mil firmas en la iniciativa ciudadana han visto cristalizado el poder de un instrumento de participación ciudadana. Además, se están ponderando los derechos de quienes se dedican a la tauromaquia y respetando los derechos animales.

El diputado Pedro Haces Lago (MORENA) afirmó que las expresiones artísticas no les pertenecen a los partidos, sino a la gente y sus raíces. Reconoció que la tauromaquia enfrenta desafíos, que las nuevas generaciones observan con cautela, pero las prohibiciones no son soluciones sostenibles. Apoyó una “modernización verdadera, justa y eficiente”, que garantice que la tradición de la tauromaquia se transforme de manera responsable y sin caer en el oportunismo político.

El legislador Federico Chávez Semerena (PAN) consideró como tibia y mediocre la reforma aprobada, al argumentar que da una muerte lenta a la fiesta brava, sin resolver de manera correcta el problema de la violencia hacia los animales. Sin embargo, aclaró que votaría a favor de la misma, ya que “el poder dar un paso para evitar la violencia animalista es un éxito que debe festejar toda la ciudadanía. No más maltrato a los animales de esta capital

El diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra (MORENA) aseguró que el Congreso capitalino vivió un momento trascendental en su labor legislativa, al lograr después de 20 años la defensa del interés superior de los seres sintientes, “esta ciudad es única y progresista”. Resumió que el dictamen aprobado es resultado de un ejercicio de democracia deliberativa, que armoniza la tradición cultural con el respeto y protección de los derechos de los seres sintientes.

Durante la discusión del dictamen se aprobó una reserva presentada por el diputado Sesma Suárez referente a los artículos 25 y 65 de la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México y a los artículos 4, 48 bis, 48 ter y 48 quater de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, para puntualizar la prohibición de las lesiones y muerte al toro, que al terminar el espectáculo deberá regresar a la ganadería o con su propietario.