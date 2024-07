Video | Aparece Kate Middleton en la Final de tenis entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

Kate Middleton se volvió tendencia este día al aparecer para sentarse en las gradas del estadio de Wimbledon en Londres para presenciar la final entre el tenista Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic. Asimismo, ha sido la encargada de entregar el trofeo al ganador.

Esta es una de las citas con especial relevancia en la agenda de la princesa de Gales pues, además de ser una fanática del tenis, es la patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club Wimbledon, el exclusivo club deportivo responsable de la organización del prestigioso campeonato de Wimbledon.

A wonderful Centre Court welcome for our Patron HRH The Princess of Wales 💜#Wimbledon pic.twitter.com/HGcphka27P