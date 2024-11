Video | Anuncian la apertura de los Santuarios de la Monarca en Michoacán para el 15 de noviembre

La apertura de los santuarios de la Mariposa Monarca en Michoacán será el próximo 15 de noviembre, informó el secretario de Turismo estatal, Roberto Monroy García.

Detalló que será en El Rosario donde se desarrolle la apertura oficial por parte de las autoridades y los propios comuneros.

La capacitación con los prestadores de servicios de los santuarios El Rosario, Sierra Chincua y Senguio ya se realizó y se continúa con la profesionalización para la atención a turistas y visitantes que lleguen a “el alma de México”.

Monroy García destacó que la profesionalización en el sector turístico es vital para poder llevar al nombre de Michoacán como un destino turístico de calidad en los servicios.

Recordó a turistas y visitantes tener presentes las recomendaciones de visita, que es respetar a las mariposas, no tocarlas, no fumar, no hacer ruido, no llevar mascotas y no llevarse los ejemplares fallecidos.