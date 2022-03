Video | Ante muros, vallas y granaderos por #8M, feministas toman el cielo con un zeppelin y claman #NingunaEnElOlvido

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2022.- “Volamos con dolor en el cielo porque en el cielo estamos todas. Volamos porque el cielo no tiene dueño ni gobierno”, es parte de lo que feministas están publicando en las redes sociales, para manifestar su condena total ante un México feminicida.

Volamos con dolor en el cielo porque en el cielo estamos todas. Volamos porque el cielo no tiene dueño ni gobierno. (+)#FuimosTodxs#ConDolorEnElCielo#FeministasTomanElCieloDeMéxico#MexicoFeminicida#NiUnaMás pic.twitter.com/1MuEvFXK8n — Andrea Murcia (@Usagii_ko) March 7, 2022

“Nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces también subimos. Subimos al cielo porque en el cielo no hay límites y porque allí somos todas”, señala la usuaria de Twitter Andrea Murcia (@Usagii_ko), entre más tuiteras que señalan la vergüenza y el horror de un México feminicida.

Nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces subimos porque en el cielo no hay límites. #FuimosTodas #ConDolorEnElCielo #NiUnaMás pic.twitter.com/BJdZAAYkur — Lucía Vergara (@LuuMafu) March 7, 2022

Nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces subimos porque en el cielo no hay límites. #FuimosTodas #ConDolorEnElCielo #NiUnaMás #FeministasTomanElCieloDeMexico #MéxicoFeminicida #FuimosTodxs pic.twitter.com/MMbBIh6SFN — Brenda Lozano (@heraclesmigato) March 7, 2022





Con diez asesinatos de mujeres al día por cuestión de género en México, de acuerdo a cifras reportadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2021, se ha convertido en el reclamo principal en la lucha en contra de la violencia machista, una que ha ido en aumento, incluso durante la pandemia y en lugares que deberían de ser seguros, como el hogar. El organismo registró de enero a diciembre de 2021, un total de 3,462 mujeres asesinadas en México.

Redacción VA Noticias