Video | Andrea Chávez decide denunciar al caricaturista Antonio Garci Nieto por la difusión de imagen erótica falsa

La senadora por Chihuahua, Andrea Chávez, ha decidido denunciar al caricaturista Antonio Garci Nieto por la difusión de una imagen erótica creada con Inteligencia Artificial.

Andrea Chávez es una mujer de 27 años quien actualmente funge como senadora en el Senado de México, luego de ganar el puesto en las elecciones de junio del 2024, y ha recibido incontables ataques en su contra, la mayoría de ellos tienen que ver erotismo o su sexualidad.

Antonio Garci Nieto es un caricaturista que actualmente colabora con medios como “El Financiero” y “El Diario de Yucatán”. El hombre se ha caracterizado por su sátira política y crítica hacia quienes ostentan el poder en México.

¿Cuál es el motivo de la denuncia?

Garci Nieto compartió una imagen falsa, supuestamente creada con IA, en la que se ve a “Andrea” chupando una paleta y con las piernas abiertas mostrando su ropa interior, además, la publicación iba acompañada con el texto: “La Cenadota de la República”

Andrea en un primer momento decidió no denunciar a Garci, sin embargo, una gran cantidad de personas, en especial de mujeres, se pronunciaron al respecto diciendo que no era algo que podía dejar pasar, que si ella como senadora no denunciaba un acto de violencia, cómo esperaba que las mujeres que pasan por lo mismo lo hagan. Así lo expresó en un video a través de sus redes sociales.