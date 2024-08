Video | Ana Gabriela Guevara se defiende: Responde en conferencia sobre sus controversiales gastos en París

El día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que Ana Gabriela Guevara, actual titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), abordó tanto los resultados de los atletas como las críticas que ha enfrentado por sus gastos durante su estancia en París.

Durante esta conferencia de prensa, uno de los puntos más controversiales fue su vuelo en primera clase y su asistencia a un restaurante en París. Ante los cuestionamientos, Guevara aseguró que los gastos que había hecho fueron pagados con su propio dinero sin afectar el presupuesto brindado, señalando que solicitaría las facturas para hacerlas públicas.

Guevara, de una manera más informal, contestó: “Todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana”, subrayando que no tiene a nadie a quien rendir cuentas por su dinero.

Además, agregó que debido a una lesión debe usar la primera clase en un vuelo mayor a 5 horas. Además, calificó el restaurante en cuestión como “promedio” en París, aunque en México sea percibido como caro.

Guevara al finalizar la conferencia felicitó a su equipo durante estos días de olimpiadas.

#PorSiTeLoPerdiste La titular de la #Conade responde al cuestionamiento sobre sus gastos en #Paris2024 pic.twitter.com/efsSg9dDnk — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 15, 2024

