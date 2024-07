Video | Alcaldesa de París se sumerge en el río Sena para demostrar que es apto previo a los Juegos Olímpicos

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, nadó este miércoles 17 de julio en el río Sena junto al presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos, Tony Estanguet, para demostrar que las aguas se encuentran “frescas” y “agradables”, aptas para acoger las pruebas olímpicas previstas en estas.

Faltan 9 días para la ceremonia inaugural de esta justa olímpica, en donde el Sena lucirá como uno de los escenarios y será la primera apertura olímpica celebrada fuera de un estadio.

Dicha acción de meterse a nadar, fue una promesa realizada por la alcaldesa parisina hace meses y que pospuso varias ocasiones porque las lluvias de los últimos meses retrasaron la adecuación del agua a niveles aptos al baño.

Paris Mayor Anne Hidalgo went swimming in the city’s River Seine on Wednesday morning, July 17, in a bid to prove the water is clean enough to host outdoor swimming events at the #Olympics.



📹: Anne Hidalgo via Storyful 📷: Getty Images pic.twitter.com/op9RE1501b