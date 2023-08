Stamattina una bambina di 5 anni è stata salvata quasi per miracolo da un ragazzo che transitava in via Nizza. La bimba, per cause in fase di accertamento, è precipitata dal balcone di casa al quinto piano di un palazzo. Il giovane eroe l’ha scorta e l’ha afferrata prima che toccasse terra, attutendo notevolmente la caduta. Portata in ospedale in condizioni serie, è stata giudicata fuori pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri. Notizia in aggiornamento su TorinoCronaca 👆🔗 #torino #vianizza #bimba #precipitata #balcone #salvataggio #miracolo #torinocronaca #torinocronacaqui