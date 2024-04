Video | A24 lanza el primer tráiler de “MaXXXine”, el final de la trilogía de Ti West con Mia Goth

La productora A24 develó este lunes 08 de abril el primer tráiler de la película “MaXXXine”, la cual es la última entrega y el cierre de la trilogía iniciada con “X” en 2022 y continuada con “Pearl” de 2022.

MaXXXine también es escrita y dirigida por Ti West, en esta historia acompañaremos a Maxine, única superviviente de la película original, interpretada por Mia Goth, en su intento por triunfar como actriz y convertirse en una estrella de cine en la ciudad de Los Ángeles de mediados de los años 80.

En el tráiler vemos a Maxine en la búsqueda de convertirse en una estrella del cine en 1985, mientras que enfrenta un oscuro pasado. En ese momento, las noticias comenzarán a hablar de The Night Stalker, un asesino en serie que causará el caos y provocará que los secretos de la protagonista salgan a la luz.

En esta ocasión, el reparto de dicha película lo complementan actores reconocidos como Giancarlo Esposito, Kevin Bacon, Elizabeth Debicki, Lily Collins, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale o Cecilia Kim. Además, la cantante estadounidense Halsey y el cantautor ghanés Moses Summey, quienes se encargarán del lado melódico.

Esta película se estrenará en cines de Estados Unidos el próximo 04 de junio, sin embargo hasta el momento se desconoce si en Latinoamérica saldrá en cines o solo se distribuirá en plataformas de streaming.

Hollywood can be a killer.



Mia Goth returns as Maxine F*cking Minx in Ti West’s MAXXXINE alongside Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Halsey, Lily Collins, Giancarlo Esposito and Kevin Bacon. Exploding into theaters July 4th weekend. pic.twitter.com/NoWJJDHDpP