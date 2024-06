Video | A 15 años de su partida descubre una parte de la vida de Michael Jackson

El 25 de junio del año 2009, se recibiría una noticia que detuvo al mundo por un momento, ya que se confirmaba la muerte de Michael Jackson el máximo exponente de la música pop.

Michael Jackson perteneció al grupo creado por su padre el cual se llamaba los Jackson 5, en el cual destaco por su increíble forma de cantar, los primeros discos como solista fueron ‘Got to be There’ (1972), ‘Ben’ (1972), ‘Music and Me’ (1973), ‘Forever, Michael’ (1975) y ‘Off the Wall’ (1979).

Sin embargo algo que catapultó su carrera fue ‘Thriller’ (1982), el cual fue el disco más vendido en 1983, además este disco fue premiado con ocho American Music Awards y siete Grammys. De tal modo que Michael Jackson se convertía en el artista más joven en ganar el galardón al mérito.

Michael casi siempre estuvo estuvo en el ojo publicó, sobre todo cuando estuvo casado con Lisa Marie Presley, hija de otro rey, el del rock, Elvis Presley. Pero la unión de estas dos dinastías terminó en divorcio en 1996.

Se casó entonces con Debbie Rowe, la enfermera de la clínica en la que Michael Jackson se trataba el vitíligo con blanqueamientos de piel que, junto a otras transformaciones físicas, le supusieron una oleada de críticas. Se divorciaron en 1999.

El cantante con su segunda pareja tuvieron dos hijos Michael Joseph Jackson Jr y Paris-Michael Katherine Jackson. Y en solitario, tuvo a un tercero, Prince Michael Jackson II. Así, su linaje ha continuado después de él.

Uno de los asuntos que no dejaban que el cantante se alejara del ojo publico fueron las acusaciones que se le hicieron por abuso infantil, la más conocidas fue la que salió en 1993, en donde la familia de Jordan Chandler cerró una investigación tras un acuerdo de 23 millones de dólares. Tras su muerte, Chandler admitió haber mentido y se suicidó en noviembre de 2009.

El cantante falleció a los 50 años debido a una sobredosis de anestésicos en su mansión cerca de Bel Air, Los Ángeles. Las circunstancias de su muerte, ya sea por suicidio o por la negligencia de su médico, siguen siendo tema de debate.

Sin embargo, su imagen, 15 años después de su muerte, todavía está marcada por las polémicas acusaciones de abuso infantil que enfrentó, sobre todo cuando en el 2019 salió un polémico documental llamado ‘Leaving Neverland’ mismo que reabrió la cuestión.

Actualmente se trabaja en la película biográfica del cantante la cual esta siendo dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, la cual ha sido acusada de intentar limpiar la imagen del artista.