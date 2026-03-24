Siete perros robados en la provincia de Jilin para el mercado de carne de perro protagonizaron una increíble fuga.

Saltaron de un camión en movimiento en la autopista Changshuang y, durante dos días, recorrieron 17 kilómetros a través de carreteras y campos para regresar a casa.

Al frente iba un valiente Corgi marcando el camino y volteando constantemente para no dejar a nadie atrás. El resto de la manada formó un escudo protector alrededor de un Pastor Alemán herido en una pata, sin abandonarlo ni un segundo.

Ignoraron a todos los humanos que intentaron acercarse. Su única misión: volver con sus dueños.

Gracias a videos virales, voluntarios y vecinos los acompañaron hasta que los siete perros llegaron sanos y salvos.

Lo más conmovedor: los siete perros pertenecían a solo tres familias del mismo vecindario y eran amigos inseparables que jugaban juntos todos los días.

La policía ya investiga el robo y la red de tráfico ilegal de perros.

¡Una verdadera historia de lealtad, amistad y supervivencia! ❤️

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