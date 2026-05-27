Salvador Escalante, Mich.- Miércoles 27 de mayo de 2026.- Un tractocamión chocó contra una barrera metálica de contención y terminó siniestrado en una cuneta central de la autopista Siglo XXI, hecho que ocurrió dentro del municipio de Salvador Escalante, indicaron autoridades policiales y de rescate.

🚨 Se registra accidente de tractocamión en la Siglo XXI, tramo Pátzcuaro-Uruapan #Video pic.twitter.com/xlh3ihBjrs — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 27, 2026

El aparatoso accidente se registró durante la mañana de este miércoles, en el kilómetro 62 del tramo carretero Pátzcuaro-Uruapan. Varios automovilistas que pasaban por el lugar reportaron la situación al número de emergencias.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes abanderaron el incidente y realizaron el peritaje correspondiente. Además, los oficiales solicitaron el apoyo de una grúa, la cual retiró la unidad siniestrada para despejar la vialidad. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.

AGENCIA RED 113