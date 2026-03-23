El fin de semana (21 de marzo), en la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán, un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana golpeó sin motivo aparente a un joven jardinero que descansaba en la banqueta tras su jornada laboral. El trabajador no opuso resistencia y quedó pasivo tras la bofetada.

El momento fue captado por un ciudadano en video pic.twitter.com/ZYKVvVFEmM — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 23, 2026

El momento fue captado por un ciudadano en video, que se volvió viral en redes y generó indignación masiva 🔥 La SSC anunció que el oficial queda suspendido mientras dura la investigación por uso excesivo de la fuerza.

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