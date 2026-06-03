Una mujer identificada como Paula difundió en redes sociales un video en el que denuncia haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte de su expareja, además de señalar afectaciones hacia sus hijos.

📹 El material, compartido públicamente por la propia denunciante, generó una ola de indignación y llamados para que las autoridades esclarezcan los hechos y garanticen protección a las víctimas.

⚖️ De acuerdo con la información difundida, la Fiscalía de Morelos ya investiga el caso.

José Francisco Rabadán Torres, quien aparece en videos difundidos públicamente como presunto agresor de Paula, pic.twitter.com/AUmBBeYjvU — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 3, 2026

🟣 Organizaciones y usuarios en redes sociales han reiterado la importancia de denunciar la violencia familiar y brindar acompañamiento a quienes la enfrentan.

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