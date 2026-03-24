Ya casi! 🔥 Después de casi 2 años de remodelación, el mítico Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte) regresa con todo.

México vs Portugal Día: Sábado 28 de marzo de 2026 Hora: 19:00 horas (tiempo del Centro de México) Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México

Portugal llega sin Cristiano Ronaldo, pero con sus grandes estrellas para este partido de preparación rumbo al Mundial 2026.

¿Dónde verlo EN VIVO? 📺 TV abierta: Canal 5 y Azteca 7 📺 TV de paga / cable: TUDN 📱 Streaming: ViX y ViX Premium

¡La casa del Tri vuelve a abrir sus puertas! ¿Ya tienes listo tu grito de gol? Comenta 👇 ¿Quién crees que gane?

#LaRáfaga 📷📹



Talento y pura conexión con el balón… 🔥



Tres talentosos que deslumbran, que marcan el ritmo y que ilusionan a toda una afición. 🙌@MetLifeMx 🇲🇽 #SomosMéxico



* Publicidad para México pic.twitter.com/59ftswCPh9 — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 25, 2026

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