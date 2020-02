Las víctimas de la violencia son la realidad incómoda de la llamada Cuarta Transformación, en donde la manipulación del Gobierno Federal no ha sido posible y por ello ahora se les desdeña y agrede, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.



El diputado miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, apuntó que el Gobierno Federal mantiene su miopía en el tratamiento de los problemas nacionales, con la concepción de que la dádiva es la salida a todo.



“Hemos visto por ejemplo anuncios del presidente de la República acerca de que dará apoyos directos a mujeres víctimas de violencia mientras los feminicidios y la violencia feminicida siguen al alza por una falta de estrategia que los combata de fondo, la miopía y negación de los problemas no son camino sino para que éstos se potencien”.



Hizo mención que la negativa del presidente a recibir en enero pasado a víctimas de la violencia bajo el argumento de “evitar un espectáculo”, o la complacencia frente a quienes consideran el tema de feminicidios un asunto ya muy hablado, son signos de enorme preocupación frente a un contexto nacional en donde los homicidios van al alza y las familias mexicanas van incrementando su luto.



Antonio Soto Sánchez apuntó que la crítica y los reclamos legítimos de las víctimas y sus familiares se han convertido ya en la realidad incómoda de un régimen federal que a su arribo al gobierno comprometió un diálogo permanente con el pueblo, y acabar con la crisis de inseguridad y el dolor, lo que hasta el momento no sólo no se ha dado, sino que evidencia una postura a todas luces contraria a lo prometido.