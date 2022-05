Víctimas de accidente vehicular son auxiliados por PC y CRUM

Huetamo, Mich. -Técnicos en Urgencias Médicas de Protección

Civil y el Centro Regulador de Urgencias Médicas, auxiliaron a dos personas que sufrieron

un accidente carretero en el municipio de Huetamo.

Datos obtenidos por este medio señalan que este lunes se reportó al servicio de emergencias

que hubo un accidente vehicular, justo antes de llegar al punto conocido como La Eréndira,

donde había personas lesionadas.

Unidades de Protección Civil y CRUM, se dijeron hace un sitio Pero antes de llegar fueron

interceptadas por un vehículo particular que ya llevaba a los lesionados.

Durante la revisión se dieron cuenta de que un hombre presentaba posible fractura en codo

izquierdo y posible fractura pélvica, por lo que fue inmovilizado y trasladado al IMSS

Bienestar, donde a decir de los rescatistas no fue no encontró espacio, y fue trasladado a

una clínica particular .

El otro hombre presentaba posible fractura de tobillo izquierdo y contusión en temporal

derecho del cráneo, mismo que fue trasladado por personal de CRUM hacia al IMSS

Bienestar.