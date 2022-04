Vicecoordinador de los presidentes municipales de Morena, señala que no tiene reportes de amenazas a sus compañeros

Morelia, Mich.- El vicecoordinador de presidentes municipales de Morena, Nacho Campos, dijo no tener información alguna sobre amenazas para su

compañera luego de que se hayan reportado ataques a alcaldes de otros partidos.

El alcalde de Uruapan, señaló que sostuvieron toda una reunión con el gobernador y con

todos los presidentes para que les dieran a conocer los protocolos de seguridad y poder

trabajar de manera coordinada.

“De manera particular, no conozco, no tengo esa información, y lo único que sé que, si hay alguien con amenaza, el protocolo se puede adecuar”, dijo.

Hay que recordar que en los últimos meses asesinaron al edil de Aguililla César Arturo

Valencia del Partido Verde, al alcalde de Contepec de extracción priísta Enrique Velázquez

Orozco, por mencionar algunos.

