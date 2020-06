Verificó SSM, 364 establecimientos comerciales en LC

Morelia, Michoacán, a 8 de junio de 2020.- Con el propósito de cuidar la salud y mitigar el contagio por COVID-19 entre pobladores del puerto de Lázaro Cárdenas, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), verificó un total de 364 establecimientos esenciales y no esenciales como parte del operativo de vigilancia sanitaria referente a la estrategia de aislamiento intermitente.



Es así que la SSM, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), trabajó de manera intensa con verificaciones en localidades con bandera roja por el alto grado de positividad en casos de COVID-19, en tres localidades: Guacamayas, Playa Azul y La Mira.



El personal de Coepris realizó con anterioridad la búsqueda intencionada en 73 establecimientos esenciales y 291 no esenciales, por lo cual se suspendieron actividades en 10 comercios, a los que se les colocó un sello con medidas de seguridad.



Durante el cierre de negocios, personal de Coepris encontró 14 establecimientos más no esenciales sin medidas de seguridad, por lo que se les ordenó el cierre inmediato: florerías, venta de audio, inmobiliarias, ferreterías, tienda de cosméticos, máquinas tragamonedas por mencionar algunas.



En el operativo, se desplegaron 10 vehículos para la colocación de 9 lonas, 728 posters y se entregaron mil 456 trípticos de la fase de aislamiento intermitente y se contó con el apoyo de 46 elementos de la Guardia Nacional, SEDENA, Policía Michoacán, Protección Civil Estatal, personal del Ayuntamiento, la Jurisdicción Sanitaria de Lázaro Cárdenas y de la Coepris.



Con estas acciones, la SSM trabaja para contener y mitigar el contagio que se ha presentado en ese municipio, además de salvaguardar la salud de la gente del puerto.