Verificados, 1124 establecimientos en la Nueva Convivencia

Morelia, Michoacán, a 8 de julio de 2020.- Con el objetivo de verificar que los establecimientos esenciales y no esenciales cumplan con las normas sanitarias en la Nueva Convivencia, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), ha verificado mil 124 comercios, de los cuales, 64 fueron cerrados.

Los Guardianes de la Salud, se mantienen desplegados en los 14 municipios con bandera amarilla, considerados prioritarios por el comportamiento de casos activos y defunciones registrados en Morelia, Lázaro Cárdenas, Múgica, Apatzingán, Uruapan, La Huacana, Zitácuaro, Parácuaro, Sahuayo, Zacapu, Puruándiro, Zamora, Pátzcuaro y Huetamo.

Los funcionarios de la SSM recorren las localidades con alta incidencia, verificando que el aforo no sobrepase al 50 por ciento, haya filtro sanitario, sana distancia y uso de cubrebocas por parte de los prestadores de servicio y en los usuarios donde así se requiera.

En acciones coordinadas, personal de la Coepris, Sedena, Guardia Nacional, Policía Michoacán, Protección Civil Estatal, personal jurisdiccional, Policía Municipal, Protección Civil Municipal, e Inspectores de vigilancia, realizan la supervisión de forma continua.

Asimismo, 2 mil 626 carteles han sido colocados y entregados 4 mil 696 volantes en donde se informa de la importancia de la sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos y no tocarse la cara, toda vez que el COVID-19 entra por las mucosas de ojos, nariz y boca, ya que es la única manera de no contagiarse en tanto no exista cura o vacuna para la enfermedad.