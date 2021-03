Vende Más, el programa que ayuda a los micro empresarios michoacanos

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo de 2021.- José Francisco de Asís Soto e Iván Alejandro Bernal son empresarios radicados en La Piedad, a quienes la pandemia por el COVID-19 les impactó significativamente en sus negocios: una cafetería y una tienda de abarrotes, respectivamente.

Entre ambos dan empleo a siete personas, por lo que la preocupación ante la amenaza que representaron las bajas ventas ha sido una constante en sus vidas en los últimos meses.

En Michoacán operan más de 260 mil unidades económicas o empresas, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).

El secretario de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velázquez ha expresado que más del 95 por ciento de ellas son Mipymes, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas, y que ellas son motor de la economía estatal.

Por ello, requieren programas de apoyo que les ayuden a mantenerse en el mercado, a fortalecerse, a entender las cambiantes necesidades de las y los consumidores para sobrevivir.

Uno de esos programas es Vende Más, surgido en el año 2016 con aportaciones de los tres órdenes de gobierno, si bien en el 2021 opera solo con recursos del Gobierno de Michoacán y en estrecha coordinación con los gobiernos municipales que, mediante convenios de coordinación de acciones, contactan a los propietarios de negocios que cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de operación.

Entre esos requisitos está ser negocios establecidos del sector comercio legalmente constituidos para microempresas con antigüedad de 6 meses, para pequeña empresa 1 año, y mediana empresa 1 año y medio; solicitud de apoyo (se entrega al solicitarlo), copia de la credencial del INE, CURP, comprobante de domicilio comercial reciente, Registro Federal de Causantes (RFC).

Beneficiarios satisfechos

José Francisco e Iván Alejandro recientemente fueron invitados a participar en el programa Vende Más, que ofrece apoyo equivalente a 17 mil pesos por negocio; la ayuda consiste en capacitación, consultoría, remozamiento y equipamiento productivo, que está encaminado a fomentar la innovación y el desarrollo de las empresas familiares, que se reflejen en una mayor productividad y competitividad comercial.

Este apoyo integral es especialmente útil para el perfil de negocios que cada año participan en el programa Vende Más, como son tiendas de abarrotes, locales de venta de alimentos, estéticas, comercio de ropa, artículos religiosos, ferretería, nevería, papelería y fotocopiado, fabricación de herrajes y cerraduras, regalos y artículos de limpieza.

José Francisco de Asís asegura estar agradecido con el municipio y el Gobierno del Estado por haberlo invitado al programa y formar parte del mismo; luego de recibir un equipo punto de venta, expresa que le va a ayudar mucho para tener mejor control de sus ventas, entradas y salidas.

Tiene siete años con su cafetería y dirige a cuatro empleados. Refiere que la pandemia afectó mucho a todos los comercios del centro de La Piedad porque hubo cierres, “la gente ya no se acercaba”. En su caso puso servicio para llevar “pero no es lo mismo, mis clientes me decían: aquí es un lugar para sentarnos, para platicar está el centro, no es lo mismo”.

Por su parte, Iván Alejandro Bernal, desde hace cinco años dueño de una tienda de abarrotes ubicada en la colonia San Rafael, da empleo a tres personas.

Luego de asistir a la capacitación ofrecida por Vende Más, considera que es interesante, aprendió cosas que no solía tomar en cuenta, que enfrenta en el día a día pero a las que no prestaba atención; en su opinión, el programa ayuda a mejorar el negocio, a ofrecer mejor servicio; este empresario recibió vitrinas y una báscula para la operación de su negocio.

Confiesa que la pandemia sí le afectó, “se cerraron las tiendas, debían cerrar a las 6 y con esto espero que me ayude a recuperar lo afectado”.

Con base en su experiencia, asegura que recomendaría a otros que traten de apoyarse en las instituciones de gobierno para que puedan salir adelante y crecer un poco más.

Desde el año 2018, Jorge Carlos García Ramírez coordina el programa Vende Más desde la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán. Refiere que trabajar en él le ha permitido conocer empresas familiares de todos lados: Coalcomán, Tierra Caliente, la Ciénega.

Asegura que es un programa que reconoce el “gran trabajo de las empresas familiares, que son las que sostienen al estado”; en su experiencia, las personas que participan son muy agradecidas de recibir el apoyo, “le echan todas las ganas, trabajan arduamente”.