Morelia, Michoacán, 4 de junio de 2025.- La diputada local Vanhe Caratachea presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias del Estado de Michoacán, con el objetivo de establecer un marco jurídico integral que proteja los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, ya sea que viajen acompañados, no acompañados, separados o abandonados.

Conmovida por historias reales que reflejan el drama humanitario de la migración infantil dijo: “¿Usted me puede ayudar, por favor me puede ayudar? yo venía con un grupo de personas y me dejaron solo votado y no sé dónde está”, fueron las palabras de un niño nicaragüense de 10 años que apareció solo, llorando, en la frontera de Texas. Este caso estremeció al mundo y refleja una realidad que sigue repitiéndose. Hoy, cientos de niñas y niños migran solos, enfrentando peligros extremos, sin protección, ni acompañamiento.

La legisladora panista hizo un llamado urgente a las y los diputados a no mirar hacia otro lado y reconocer que Michoacán es un estado de origen, tránsito, destino y retorno migrante. “En 2022, más de 16 mil menores de edad fueron repatriados desde Estados Unidos. El 90% de ellos viajaban solos”, expuso.

Vanhe Caratachea propuso adicionar un Título Sexto a la Ley vigente, con el propósito de:

• Reconocer la condición de especial vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes migrantes.

• Garantizar el respeto al interés superior del menor en todas las decisiones y procedimientos.

• Establecer protocolos interinstitucionales de protección integral.

• Asegurar el acceso a salud, educación, asistencia legal y alojamiento digno.

• Promover la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, organismos internacionales y sociedad civil.

La iniciativa también plantea mecanismos concretos de apoyo, como atención psicoemocional, revalidación educativa, documentación legal, asesoría jurídica y acompañamiento comunitario, para asegurar una reintegración digna y efectiva en caso de retorno.

“Las niñas y niños migrantes no son cifras ni expedientes. Son personas. Tienen rostro, historia y derechos. No podemos seguir legislando sin pensar en ellos”, enfatizó la diputada.

El marco legal propuesto se alinea con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración, y con buenas prácticas implementadas en estados como Jalisco y Ciudad de México.

Reconoció que la implementación implicará retos presupuestales e institucionales, pero subrayó que el costo de la indiferencia sería mucho mayor. “Costaría más infancias truncadas, más vidas marcadas por el abandono y la desprotección”.

Concluyó su intervención con un llamado a la empatía y la acción: “Por los que cruzaron desiertos sin saber que también tenían derechos. Por los que fueron repatriados sin un abrazo del otro lado. Por quienes viven hoy en el limbo, sin documentos ni identidad: esta iniciativa no tiene colores. Tiene el rostro de una infancia que sufre, resiste y espera justicia”.