Van por contención de pandemia, colonia por colonia en LC

Lázaro Cárdenas, Michoacán a 6 de mayo del 2020.- El Gobierno del Estado no deja, ni dejará solos a las y los habitantes de Lázaro Cárdenas, por lo que colonia por colonia, se reforzarán las acciones ante el brote por COVID-19 en este municipio, que concentra el 40 por ciento de los contagios en todo el estado.



Así lo manifestó el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, quien señaló que se trabaja en una estrategia integral donde se ha involucrado a las autoridades de las tenencias y colonias donde se ha dado el mayor brote de casos positivos del coronavirus.



“Contamos ya con un diagnóstico muy puntual del problema y hemos tomado una serie de medidas que quizá a muchos no les han gustado, pero que son necesarias y urgentes ante la situación que vivimos”, afirmó en el marco de una gira para supervisar las acciones implementadas en este lugar.



Acompañado de la secretaria de Salud, Diana Carpio Ríos, explicó que el trabajo será focalizado, con el apoyo de las autoridades sanitarias y de otras dependencias que confluyen en el Comité de Crisis del COVID-19 en Michoacán.



La titular de la SSM señaló que con la creación de un modelo de estudio con geo referencia, se analizará en tiempo real el comportamiento de contagio de la enfermedad, tomando acciones comunitarias específicas en donde se tenga registro de más casos para mitigar los brotes, ademas se desplegarán 6 unidades móviles para tomas de muestra.



“Vamos a proteger la vida de las personas que tenemos cerca, si lo empezamos a hacer en núcleos pequeños vamos a tener mucho impacto, vamos a generar seguridad en las familias de Lázaro Cárdenas”, sostuvo Carpio Ríos durante una reunión con los jefes de tenencia.



Destacó que actualmente no existe cura ni vacuna contra la enfermedad, por lo que reiteró el llamado a extremar las medidas preventivas: el distanciamiento social y el aislamiento.



Al encabezar un recorrido en el Hospital General de Lázaro Cárdenas, el encargado de la política interna aseguró que ya se están agilizando los procesos para atender con oportunidad a todas las y los pacientes con el virus y brindarles la atención que requieren.



“Estamos revisando la manera de agilizar los procesos, supervisando que existan los medicamentos suficientes, buscando cómo apoyar a la comunidad de Lázaro Cárdenas que hoy se ha convertido en el lugar donde se tiene la mayor incidencia de casos de COVID-19 en Michoacán”, expresó.



Carlos Herrera dijo que cuatro de cada 10 michoacanos infectados por el virus se encuentran en dicha zona, por lo que anunció que a la brevedad se anunciarán una serie de medidas para buscar la contención del brote.



El secretario de Gobierno sostendrá reuniones con jefes de Tenencia, autoridades federales, municipales y constatará la entrega del programa Michoacán Alimenta a ciudadanos en condiciones vulnerables.